S. MARIA C.V. Rubano veicoli agricoli e ricattano i proprietari col “cavallo di ritorno”, 6 arresti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Avrebbero compiuto almeno undici furti di veicoli agricoli nel Casertano, ricattando i proprietari con il cosiddetto “cavallo di ritorno”. E’ l’accusa a carico di sei persone, cui i carabinieri hanno notificato le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura guidata da Maria Antonietta Troncone. In particolare e’ finito in carcere il 26enne Danilo D’Ambrosca, mentre altri tre indagati – il 33enne romeno Serafim Raul Bacrau, il 60enne Giovanni Barone e il 32enne Ferdinando De Rosa – sono finiti agli arresti domiciliari; le altre due persone coinvolte sono state invece raggiunte dalla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria. Dalle indagini realizzate dai carabinieri della stazione di Grazzanise e della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, e’ emerso che i furti sono stati commessi in tutta la provincia di CASERTA; i componenti della banda richiedevano poi ai proprietari dei veicoli rubati somme dai 500 ai 2500 euro per riconsegnare i mezzi. I trattori – hanno accertato gli inquirenti – venivano custoditi nell’azienda di uno degli indagati, che in questo modo danneggiava la concorrenza.