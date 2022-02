SAN MARCELLINO – Ladri in azione a San Marcellino nella media di via Starza: sono stati rubati i pc. Il fatto è stato scoperto stamattina dalla dirigente Maria Amalia Zumbolo. La scuola era stata chiusa venerdì per la sanificazione. I pc rubati sono 20 e le aule sono state messe in disordine. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di San Marcellino. L’amministrazione comunale guidaa da Anacleto Colombiano ha subito comprato altri computer in modo da rendere operativi gli studenti.