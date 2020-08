S. MARIA A VICO. Il fidanzato della vicesindaca è positivo. Il primo cittadino Andrea Pirozzi costretto alla campagna elettorale in quarantena

SANTA MARIA A VICO – Si prospetta una campagna elettorale complicata per il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi. L’attuale vicesindaca Veronica Biondo, infatti, è in quarantena domiciliare dopo che il fidanzato di quest’ultima, sottoposto a tampon, è risultato positivo al Covid. Ricostruita la filiera dei contatti della Biondo dunque, anche il sindaco Andrea Pirozzi, al momento, dovrà rimanere in quarantena domiciliare. Ciò che presumibilmente accadrà per molti altri amministratori comunali che nei giorni scorsi hanno avuto incontri con la vicesindaca.