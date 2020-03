S.MARIA C.V. “A noi il CORONAVIRUS ce fa ‘na pippa”. Si ferma l’Italia ma non la Prima Commissione: ieri, oggi e domani per 1000 euro

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Vedete, in questo psicodramma nazionale, l’Italia, soprattutto il Meridione d’Italia, non perde la bussola su alcuni punti essenziali della propria identità morale (si fa per dire) e civile. Ci potrà essere il coronavirus, domani potrà la peste nera o il colera, ma la pagnotta non teme epidemie e neppure pandemie.

Quanti articoli avete letto su questo giornale in merito a quello che è uno scandalo, quello della prima commissione, che eroga ai suoi 5 componenti, il presidente Di Monaco, Salvatore Mastroianni, Stefania Viscardo e Milone per la maggioranza, più Di Nardo del Pd, più di mille euro cadauno. Pensavate che le preoccupazioni dovute alc ontagio da coronavirus potessero bloccare la prima commissione? La prima commissione disprezza il pericolo. E allora le si potrebbe dare l’incarico di gestire l’esigenza sanitaria. E invece, come se nulla stesse capitando, il presidente Di Monaco inanella una convocazione dopo l’altra. Lunedì, ieri, martedì, oggi, mercoledì, domani. Perché se non convochi ogni giorno non puoi arrivare a fine mese. Il tutto avviene sotto la regia del sindaco Antonio Mirra che, dall’inizio del suo mandato, ha fatto della Prima Commissione una specie di seconda giunta, intendendo come giunta comunale il luogo dove si intascano quattrini a fine mese. Tutto ciò per garantirsi la tranquillità dei numeri di maggioranza. Invece, per quanto riguarda i contenuti, si può vedere che i lavori, divisi in due, tre sedute, potrebbero essere fatti in una sola. Cosa che eviterebbe la possibilità di lauti compensi e quindi, inevitabilmente, parte lo spacchettamento delle sedute sul nulla.

La preoccupazione all’interno della casa comunale di Santa Maria Capua Vetere è dovuta ad un possibile rischio di contagio da coronavirus tra le mura del municipio. A quanto ci risulta, è stato eseguito il test del tampone faringeo a un genitore di un dirigente del comune sammaritano, assente da lavoro già da diversi giorni, all’incirca una settimana. Saremo in grado di dare ulteriori informazioni nelle prossime ore, quando la coltre di incertezza intorno a questa vicenda si sarà schiarita.