S. MARIA C.V. Accusata di furto di energia elettrica, assolta

Accolta la tesi dell’avvocato difensore

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Accusata del furto di energia elettrica, assolta E’ quanto stabilito dal giudice monocratico Francesco Maione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Francesca Scannapieco, 37enne di Santa Maria Capua Vetere.

La donna, accusata di furto di energia elettrica sottraendola alla rete Enel Distribuzione mediante una rete di allacciamento abusivo con relativa manomissione dell’impianto in via Bellini nel quale la stessa abitava.

Il procedimento penale nacque a seguito di un accertamento degli operatori Enel per un guasto nell’agosto del 2018 presso l’abitazione dell’imputata. Il difensore della donna ha fatto emergere la buona fede della sua assistita tanto da non esser verosimile che richiedesse un intervento per un guasto sapendo che il contatore era manomesso. Tesi accolta dal giudice che ha pronunciato formula assolutoria nei confronti dell’imputata.