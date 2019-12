S. MARIA C.V. Accusati di aver incendiato l’auto del rivale. Assolti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Assolti dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere due imputati sammaritani, B. A. e S. R. accusati di aver appiccato l’incendio ad una autovettura di un concittadino. In particolare nel corso di attività di controllo del territorio i carabinieri di Macerata Campania procedevano al controllo di un veicolo che stava prendendo fuoco allertando il comando dei vigili del fuoco i quali constatavano la natura dolosa dello stesso. Nell’immediatezza dei fatti le indagini portavano a due cittadini sammaritani che, sottoposti a perquisizione, insospettivano gli inquirenti in quanto i di loro vestiti emanavano un forte odore di benzina. All’esito di complessa istruttoria dibattimentale il giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere accoglieva la tesi difensiva assolvendo entrambi gli imputati per non aver raggiunto la prova oltre ogni ragionevole dubbio della loro responsabilità penale. Nel collegio difensivo gli avvocati Gianluca di Matteo e Nicola Bovienzo.