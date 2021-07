S.MARIA C.V. ALLE ELEZIONI. Raffaele Aveta nomina 8 coordinatori. C’è anche Italo Crisileo

Cresce il livello organizzativo del candidato sindaco. Si tratta di professionisti esperti in vari settori che lavoreranno a stretto contatto di gomito con lo stesso Aveta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Le associazioni e i gruppi politici che si identificano nel progetto “Alleanza per la città”, guidato da Raffaele Aveta, nominano i coordinatori del tavolo tematico su “Legalità e Tutela del territorio”, composto da avvocati e professionisti provenienti da varie discipline. Tra questi gli avvocati Marilena Di Benedetto, Antonio Giuseppino, Gianna Ienco, Giuseppina Castaldo, Emanuela Varone e Italo Crisileo ( nella foto) .

I coordinatori saranno candidati nelle varie liste e contribuiranno, con le loro specifiche competenze, alla stesura del già corposo programma elettorale. I professionisti sammaritani saranno impegnati su tematiche molto sentite in città, dalla lotta all’illegalità alle politiche di tutela del territorio, con un chiaro riferimento al settore ambientale, passando per la sicurezza urbana, purtroppo nuova emergenza della nostra città.

In quest’ottica l’amministrazione Aveta si propone, tra l’altro, di realizzare azioni specifiche volte a reprimere i fenomeni di devianza e degrado nei luoghi della movida cittadina, a partire da Piazza Mazzini e Piazza I Ottobre, al potenziamento del pattugliamento della polizia locale e loro riorganizzazione, all’impiego della vigilanza privata in orari a maggior rischio di reati, all’implementazione e all’efficace funzionamento dei servizi di videosorveglianza sul territorio e, infine, alla repressione degli illeciti ambientali, a partire dai roghi tossici. “Tolleranza zero” sarà lo slogan della nuova amministrazione comunale.

“Ringrazio i professionisti – ha dichiarato Raffaele Aveta – che gratuitamente si sono messi al servizio della città per migliorarne la vivibilità. Il loro impegno testimonia la volontà di apportare un rinnovamento nella politica sammaritana.”