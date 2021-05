S.MARIA C.V. Carabinieri in Comune, la Procura indaga su possibili violazioni dei protocolli COVID

Più volte il nostro giornale ha segnalato a partire dal marzo 2020, situazioni non troppo chiare e atteggiamenti leggeri sia dal punto di vista dei comportamenti, sia dal punto di vista dei controlli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno fatto visita agli uffici comunali per acquisire documenti utili ad un’indagine aperta dalla locale procura della repubblica, su eventuali violazioni dei protocolli anti covid all’interno di Palazzo Lucarelli.

Notizia che non ci sorprende, visto e considerato che in più occasioni, l’ultima volta solo una settimana e mezza fa, abbiamo sottolineato come nel palazzo comunale di Santa Maria Capua Vetere non sembrava esserci la dovuta attenzione rispetto alle insidie di un contagio che resta, purtroppo a questo punto soprattutto nella nostra regione e nella nostra provincia, pericolo ancora imminente. Diversi sono stati i casi di positività, sviluppatisi di recente tra i dipendenti.

Cercheremo di capire meglio in questi giorni su quali elementi specifici si basi l’iniziativa dell’autorità giudiziaria.