S. MARIA C.V. Controlli in città. Squadra volante sanziona uno “zozzone” e un parcheggiatore abusivo

SAN TAMMARO/SANTA MARIA C.V. – Nelle more dei servizi effettuati dal Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa, personale della Squadra Volante ha proceduto a sanzionare amministrativamente un individuo, S.S. di anni 64 che in San Tammaro ha abbandonato rifiuti erbosi sulla pubblica via.

Inoltre, è stato pure fatto oggetto di sanzione amministrativa un individuo V.O., di anni 69 che esercitava l’attività abusiva di parcheggiatore nei pressi dell’A.S.L. di Santa Maria Capua Vetere. Al predetto veniva sequestrato il danaro provento



dell’attività illecita.Il Commissariato di Santa Maria Capua Vetere garantirà ulteriori specifici sevizi di controllo del territorio, con particolare attenzione per le fasce cd. deboli, mirati al contrasto della illegalità diffusa.