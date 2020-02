SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ una vecchia conoscenza delle piazze di spaccio a Santa Maria Capua Vetere, Lorenzo Di Palma, detto o’pallone, arrestato stamattina, nell’operazione che ha coinvolto 24 persone (LEGGI QUI). Di Palma, in passato era rimasto coinvolto anche in altre ordinanze. Nel 2010, era stato anche condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione a 16 anni e due mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti.