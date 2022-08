SANTA MARIA CAPUA VETERE – Investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. E’ accaduto pochi minuti fa in via Caserta a Santa Maria Capua Vetere, alle spalle dell’Istituto Professionale. Stando ad una primissima ricostruzione la donna stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali quando è stata centrata in pieno da una moto. Sul posto due ambulanze. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Marcianise per un trauma cranico.