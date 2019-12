S.MARIA C.V. I NOMI dei 17 dipendenti della coop Friends (costola dell’Athena) che saranno ausiliari della sosta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono stati nominati in questi giorni i dipendenti della società Friends, vincitore della gara, di nuovo, per la gestione dei parcheggi con strisce blu a Santa Maria Capua Vetere, che hanno assunto il ruolo di ausiliari della sosta nella città di Capua antica. Dopo la firma del contratto, avvenuta quasi un anno dopo l’aggiudicazione dell’appalto, in questi giorni sono stati resi noti i nomi scelti. I tempi lunghissimi tra la stipula, avvenuta mesi dopo la vittoria della gara, pone delle ombre sul bando. Ad esempio, far passare tutti questi mesi da uno step all’altro, rende possibile un deterioramento dei requisiti richiesti della ditta, oppure, all’opposto, tutti questi mesi possono aiutare la società vincitrice a limare delle difficoltà. Sono ipotesi di ciò che può avvenire, non ovviamente il caso di questo appalto. Il sindaco Antonio Mirra, la figura preposta a dargli tale compito, ha decretato la nomina dei 17 vigilini, divenuti tali dopo aver superato un corso di formazione guidato dalla polizia municipale.

Come nostro modus operandi, inizieremo un lavoro di controllo su coloro che sono stati presi dal bacino lavorativo della Cooperativa Sociale Friends, costola del consorzio Athena di Capitelli-Arciprete-Sepolvere, storicamente legati, da un punto di vista politico all’ex super assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Nicola Leone, dimessosi dopo l’indagine della Dda scaturita dalle accuse di Francesco Zagaria.

I NOMI DEGLI AUSILIARI PRESCELTI:

Michele Arciprete, Di Palma Nicola, Leone Francesco, Magno Giuseppe, Ottatti Rosario, Palla Carmine, Antonio Papale, Prezioso Maria, Ricciardi Giuseppe, Romano Prisco, Rossetti Nardiello Pasquale, Shimaj Bajri, Zibella Antonio, Baldassarre Benito, Giannetti Antonio, Merola Antonio, Saulle Giovanni.