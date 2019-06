S. MARIA C.V. Il sindaco Mirra prova ad arginare il disastro e ordina alla proprietaria di abbattere il cancello che blocca il parcheggio del Melorio

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha potuto, stavolta, trovare delle argomentazioni solide collegate anche alla diffida ricevuta dall’Asl, per uscire dal terribile imbarazzo legato alla chiusura, attraverso l’impianto di un cancello, di una strada fondamentale per l’accesso al parcheggio dell’ospedale Melorio. Fermo restando che approfondiremo gli aspetti giuridici di questa ordinanza, vogliamo segnalere solo una cosa ai lettori di Santa Maria Capua Vetere: quel cancello è il frutto avvelenato della decisione di non reiterare i vincoli urbanistici in diverse aree della città. Se quei vincoli furono apposti, in sede di Prg, è perché c’erano delle prevalenti ragioni pubbliche rispetto al pur sacrosanto diritto di proprietà e a quello complementare di poter disporre di ciò di cui si è, per l’appunto, proprietari.

Li hanno smontati tutti. Per volere del sindaco Antonio Mirra e per volere del super assessore ai lavori pubblici, all’urbanistica e, diciamocela tutta, anche ai parcheggi, Nicola Leone.

Nei prossimi mesi ne vedremo delle belle. Noi l’allarme, a partire dallo scorso inverno, lo abbiamo lanciato. Ovviamente quegli articoli e quegli appelli sono caduti nel vuoto.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA DI ABBATTIMENTO DEL CANCELLO