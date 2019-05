S. MARIA C.V. Litigio finito in tragedia, 40enne arrestato. ECCO CHI E’

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato tratto in arresto, dopo 2 mesi d’indagini, Pasquale Aulicino, 40enne di San Tammaro.

I militari dell’Arma hanno notificato ad Aulicino l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

L’uomo è accusato di aver ferito in maniera grave due persone al termine di una lite avvenuta al rione San Pietro a Santa Maria Capua Vetere. L’episodio contestato dalla Procura e finito nel faldone notificato ieri mattina è avvenuto circa due mesi fa: uno scontro molto violento, al termine del quale uno dei contendenti ebbe la peggio e venne trasportato d’urgenza al pronto soccorso.

Dopo diverse settimane di indagini, nella giornata di ieri, è scattato il provvedimento restrittivo. L’uomo attende ora di essere sentito dal gip del tribunale sammaritano per chiarire la sua posizione.