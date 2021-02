S. MARIA C.V. Paura in via Napoli. Uomo centrato in pieno da un’auto 19 Febbraio 2021 - 20:49

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un uomo è stato investito pochi minuti fa in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere. L’uomo è stato centrato da un’auto in corsa. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso.