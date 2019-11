SANTA MARIA CAPUA VETERE – Paura per un’auto in fiamme tra le uscite di Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in A1 in direzione sud poco prima delle 19 di questa sera. L’episodio ha generato una coda di auto di circa 3 chilometri. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e la polizia stradale per veicolare il flusso stradale.