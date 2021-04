S.MARIA C.V. Plesso Righi Solimena, la misuratrice della febbre positiva al COVID. Scuola chiusa, tutti a casa

Nell’articolo che pubblichiamo qui sotto la nuda cronaca. Una domanda al dirigente scolastica: ma questa qua messa a fare il controllo è una dipendente della scuola? Se è così, siamo di fronte ad un gravissimo e quasi unico nel suo genere, caso di covid, nonostante la vaccinazione fatta oppure questa qui la vaccinazione non l’ha fatta e allora non si capisce per quale motivo continui a stare a contatto con gli alunni e i colleghi, per di più esponendosi in questa mansione?

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Questa mattina alle 8 é scattato il protocollo di sicurezza Covid nel plesso scolastico Nervi-Solimena, a causa di una collaboratrice scolastica – addetta alla misurazione della temperatura – risultata positiva al coronavirus.

Gli ignari studenti e professori hanno dovuto fare dietrofront e tornarsene a casa per procedere alle lezioni in Dad. Non si conoscono ancora tutte le dinamiche, sta di fatto che l’istituto resterà chiuso per la sanificazione.