SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ci mancava solo la prostituzione per cancellare, quan’anche fosse possibile farlo, l’identità gloriosa dell’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, già decapitata dai tagli lineari che la regione Campania è stata costretta a fare a causa della tendenza a far debiti, di cui Vincenzo De Luca non fa mai menzione nei suoi comizi e per cui è stato un pessimo presidente di regione.

La situazione è emersa a seguito di un controllo delle forze dell’ordine, come richiesto da diversi residenti della zona che avevano notato l’andirivieni.

A quanto pare, sarebbero stati immortalati alcuni medici, infermieri e una donna che offre i suoi servizi a pagamento. Gli incontri, avvenuti principalmente nel primo pomeriggio o in tarda serata, avvengono principalmente in auto.

Ormai nessuno si nasconde in più, se si pensa che, oltre alle canoniche ore serali, centri incontri sarebbero avvenuti anche di pomeriggio.