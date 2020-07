SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Non smetterò mai di battermi per la mia terra: sono pronta per una nuova incredibile esperienza al fianco di Stefano Caldoro. Rialzati Campania!”. E’ con queste parole, espresse in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook, che la consigliera provinciale Gabriella Santillo, annuncia la sua scesa in campo alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, nella lista Fratelli d’Italia, con Stefano Caldoro presidente.