SANTA MARIA CAPUA VETERE – Giovane accoltellato durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia. E’ accaduto in zona anfiteatro a Santa Maria Capua Vetere. Un ragazzo è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso di Caserta per ferita da arma da taglio. L’episodio avrebbe visto coinvolto un giovane, secondo alcuni presenti, della zona e residente in via del Lavoro, ed un gruppo di coetanei di Marcianise.