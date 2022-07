SANTA MARIA CAPUA VETERE -Incidente ieri sera, in prossimità del carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, un camion e una vettura. Le persone coinvolte nell’impatto sono state soccorse. Sul posto i carabinieri e la polizia per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, disagi alla circolazione.