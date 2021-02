S. MARIA C.V. Scuole chiuse per i contagi. Il coordinamento Terra di Lavoro diffida il sindaco Mirra

Riceviamo e pubblichiamo:

SANTA MARIA CAPUA VETERE – LETTA l’ordinanza a sua firma n.27 del 16/02/2021,

con la quale è stata disposta la sospensione delle



attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche Ic2 Rita Levi Montalcini plesso di Via Avezzana,I.A.C. UCCELLA plesso di Via Lussemburgo limitatamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado,nonché l’I.S.S. Amaldi dal 17 febbraio al 2 marzo 2021, i cui studenti svolgeranno l’attività didattica adistanza (DAD).RICHIAMATO l’art. 1, lett. S, del DPCM del 14.01.2021.RICHIAMATO il decreto del Tar Campania Napoli, V sezione, n. 142/2021, come confermatodall’ordinanza collegiale n. 228/2021 del 02.02.2021, i cui principi generali, per espressa previsione deldecreto cautelare n.153/2021 del medesimo organo, riguardante gli istituti di istruzione primaria,secondaria di I grado e l’ordinanza collegiale 306/2021 del 17.02.2021 relativamente alla secondaria diII grado, il quale, nel fare salve le competenze di Sindaci e Dirigenti Scolastici con riguardo allaeventuale chiusura degli istituti scolastici, stabilisce che la stessa potrebbe essere presa in considerazi onesolo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali.CONSIDERATO, che la suddetta chiusura è stata basata sic et simpliciter sul Report della RegioneCampania del 09.02.2021, che si basa sul sistema degli alert, a cui non può essere riconosciuta alcunavalenza normativa Cit. “Sulla base delle evidenze ivi contenute, che dimostrano una diffusione del virusnelle fasce d’età anche riconducibili alla popolazione scolastica in preoccupante aumento, e tenutoconto delle indicazioni rinvenienti dai provvedimenti giurisdizionali che si sono, ad oggi, pronunciatisulle ordinanze regionali n.2/2021 e n.3/2021, relative all’attività didattica a distanza – che rimarcano lanecessità di provvedimenti fondati attuali, pertinenti e rilevanti e su motivate ed ineludibili evidenzescientifiche, riferite a specifici contesti territoriali o a specifici settori di attività – è stato elaborato unsistema previsionale di “alert” al fine di individuare quei Comuni, Province o Macro-aree soggette ad unincremento di contagi idonee ad impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza dellamalattia stessa a livello regionale. Tali “alert” dovranno orientare le decisioni a livello locale, sulla basedi dati epidemiologici aggiornati e contestualizzati, con relativi provvedimenti per fascia di età.”D’altra parte è la stessa relazione dell’Unità di Crisi Regionale a dire che “Appare evidente ed utilesottolineare che in tutti gli scenari l’analisi per età viene raccomandata in quanto fornisce valoreaggiunto nel percorso strategico da adottare con misure di chiusura di tutte quelle attività che possanodeterminare incremento dei contagi in quei comuni che abbiano tendenza ad incrementodell’incidenza.” Ed aggiunge “Di seguito un esempio del perché sia necessario sempre effettuare ancheun’analisi per fasce di età. Esempio: Comune X mostra una incidenza 2x incidenza media regionale, adanalisi per fascia di età emerge che tale incremento si concentra in fascia di età compresa tra 80 -89 anniper dei cluster in RSA. Appare evidente che la chiusura di esercizi commerciali o didattica in presenzanon avrebbe alcun impatto nel contenimento dell’infezione che si gioverebbe invece di altre misure piùspecifiche per quella fascia.” Si deduce, dunque, in modo chiaro, che ci troviamo di fronte ad unainterpretazione distorta a livello locale, a maggior ragione se i dati, i medesimi inviati alla Cabina di regìadel Ministero della Salute, pongono la nostra regione in zona gialla, secondo i criteri ministeriali.CONSIDERATO che il cd. Sistema degli alert si basa: 1) sull’incidenza locale rispetto alla mediaregionale; 2) la percentuale dei tamponi positivi rispetto alla media regionale; 3) la densità abitativa e chein relazione alla chiusura dei suddetti plessi scolastici non è stata indicato alcun dato relativo ai contagiin relazione alle varie fasce di età scolastica, ma viene individuata solo la percentuale del Comune di S.Maria Capua Vetere nella settimana dal’8 al 14 febbraio pari al 13,40 % (50 positivi su 400 tamponieffettuati)CONSIDERATO inoltre che in relazione Ic2 Rita Levi Montalcini plesso di Via Avezzana, il datofornito da codesta amministrazione è in parte errato in quanto le classi in quarantena erano sì 4, ma peruna la quarantena fiduciaria sarebbe terminata in data 17.02.2021. Per cui contrariamente a quantoasserito nella succitata ordinanza i soggetti positivi in tutto l’Istituto erano ben 5 (3 alunni e 2insegnanti) su una platea di circa 500 alunni. Stessa cosa dicasi per l’I.S.S. Amaldi 4 positivi su 1000alunni circa e per la I.A.C. UCCELLA 6 alunni ed un insegnante su circa 200 alunni. È bene ricordareinfatti la differenza sostanziale che vi è tra positività e quarantena fiduciaria, cosa che evidentementesfugge a codesta amministrazione comunaleCONSIDERATO che, quindi le scuole non possono essere chiuse in via ‘prudenziale’, maesclusivamente in relazione a ‘specifiche e peculiari difficoltà operative locali’ e ad un’emergenzaacclarata nelle aule, circostanze che sarebbero dovute emergere dall’ordinanza stessa, pena l’illegittimitàdella stessa per carenza di motivazione e che, pertanto, la sospensione delle attività didattiche inpresenza non risulta in alcun modo giustificata.CONSIDERATO altresì il primario e costituzionale diritto all’istruzione che non può esserecompletamente tutelato con la Dad e la pari dignità del predetto diritto rispetto a quello della salute eche il Dpcm prevede con chiarezza qual è l’iter da seguire nel caso in cui nelle scuole ci siano casi dicontagio, nonché il protocollo (utilizzo delle mascherine, giusta aerazione dei locali, distanziamentosociale, ecc.) da seguire per evitare che il contagio si estenda e, quindi, impedire che si verifichi uncluster (un focolaio).POSTO che nei detti ambienti scolastici vengono rigorosamente rispettati tutti i protocolli prescritti e,quindi, che le scuole risultano essere i luoghi a più basso contagio e di conseguenza gli eventualibambini e/o ragazzi che dovessero risultare contagiati difficilmente si sarebbero contagiati nelle aulescolastiche, durante la breve permanenza tra i banchi.RISCONTRATO che dall’ordinanza in questione non emerge quali siano le specifiche e peculiaridifficoltà operative locali, diverse cioè da quelle di tutti gli altri comuni italiani (città metropolitane e/osimilari) sul cui territorio sono presenti istituti di istruzione secondaria superiore, che determinano perforza di cose maggiore movimento di mezzi di trasporto e persone, che hanno indotto ad un così graveprovvedimento, tali quindi da giustificare misure in contrasto con quanto disposto con il soprarichiamato DPCM del 14.01.2021;CONSTATATO che la durata dell’ordinanza n.27 del 16/02/2021, fino al 02.03.2021 è del tuttoirragionevole e sproporzionata rispetto alla situazione di fatto esistente;CONSIDERATO pertanto che dalle motivazioni ivi riportate emerge in maniera chiara che taleprovvedimento è illegittimo, essendo stati oltrepassati i poteri che l’art. 50, comma 5, del D.lgs267/2000 concede al Sindaco “…in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamentelocale”, non palesandosi nel caso di specie alcuna situazione peculiare sul territorio che giustifichi undiscostamento da quanto previsto dal DPCM del 14.01.2021;Per tutto quanto sopra considerato, con la presente si avanza formaleDIFFIDAnei confronti del Sindaco, legale rappresentante p.t. del Comune di Santa Maria Capua Vetere, nellapersona del Dott. Antonio Mirra, affinché annulli o comunque revochi la propria ordinanza n.27 del16/02/2021, avvertendo sin d’ora che, in caso contrario, ricorreranno nelle sedi opportune, ivicompresa la competente Autorità Giudiziaria, per il ripristino della legittimità e della legalità violate.Tanto a tutti gli effetti di Legge

Coordinamento Scuole Aperte Terra di Lavoro