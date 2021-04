S. MARIA C.V. Si sottrae all’assistenza delle figlie, di cui una disabile. Padre condannato a 3 mesi di carcere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Accusato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 570 co. 2 n. 2 c.p. e art. 570 bis c.p. perché, “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminosi, serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale verso le figlie M. e S.”.

Questa la tesi sostenuta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e dal difensore delle costituite parti civili F.R., M.S. e M.M., Avv. Gianluca Giordano, che ha visto condannare alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa l’imputato M.G. per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria, alla luce della delicatissima vicenda riguardante un reiterato disinteresse dal 2017 da parte del genitore nei confronti delle sue figlie, soprattutto di natura morale, di cui la primogenita affetta da gravi patologie, ha inoltre stabilito in favore delle parti civili, su istanza dell’Avv. Giordano Gianluca, il riconoscimento di un risarcimento pari ad euro 5.000,00 di provvisionale, subordinando la sospensione della pena al pagamento di quanto statuito.