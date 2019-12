S. MARIA C.V. Spaccio all’ombra dell’Anfiteatro. Oggi interrogata Sonia Del Gaudio più 9

SANTA MARIA CAPUA VETERE (G.V) – Questa mattina sono continuati gli interrogatori di garanzia per rogatoria dinanzi al gip Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per gli arrestati del blitz (22 arresti in tutto) della scorsa settimana accusati di spaccio in città del foro. La vendita della droga, secondo l’accusa della Dda di Napoli, era monopolizzata dalla famiglia Del Gaudio e avveniva soprattutto nei pressi dell’Anfiteatro. Questa mattina è stato il turno delle persone (dieci in tutto) finite agli arresti domiciliari che si sono avvalsi quasi tutte della facoltà di non rispondere (collegio difensivo gli avvocati: De Stavola, Viaggiano, Stellato, Rauuci, Di Caprio D’Angelo e Capone)

DEL GAUDIO Sonia, cl’73;

GRAVANTE Gerardo, cl’72;

CAVALLI Maria Antonia, cl’52;

ROSSETTA Rosario, cl’83;

GABRIELE Michele, cl’87;

PAPALE Vincenzo, cl’87;

FISCHETTI Carmine, cl’76;

MAIORIELLO Massimo, cl’88;

CATALDO Donato, cl’74;

BUONPANE Oreste, cl’88.