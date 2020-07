S. MARIA C.V. “Sposta quella macchina”. Esplode la scazzottata tra 2 famiglie e i vigili finiscono in ospedale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Aggrediti e costretti a ricorrere alle cure mediche. E’ accaduto qualche giorno fa a due agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere. Il fatto è accaduto nel rione Sant’Andrea quando i poliziotti sono stati richiamati per far rimuovere un’auto che ostruiva la circolazione. Di lì a poco la situazione è degenerata con due nuclei familiari, in tutto sei persone, scese in strada armate di mazze e che hanno dapprima cominciato a minacciarsi e poi a darsele di santa ragione. Il tentativo degli agenti di dividere i contendenti è andato a buon fine anche se a rimetterci sono stati proprio loro. Per entrambi, refertati al Melorio, una prognosi di 7 giorni.