S. MARIA C.V. Violenta la ex fidanzata: condannato a 6 anni di reclusione

SANTA MARIA CAPUA VETERE – É stato condannato a 6 anni di reclusione per aver violentato la sua ex fidanzata. La sentenza è stata pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Rosetta Stravino del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di un 31enne di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo all’epoca dei fatti contattò telefonicamente la sua ex fidanzata per un chiarimento dopo la fine della loro relazione. Fu quando la ragazza gli disse di non amarlo più che il 31enne diede sfogo alla sua violenza abusando fisicamente della donna oltre a picchiarla con ripetuti schiaffi al viso e sulle gambe. Dopo aver dato sfogo alla sua furia il 31enne riaccompagnò la ragazza a casa andando a giocare a calcetto come se nulla fosse accaduto. La giovane vittima si recò in ospedale e dai carabinieri per denunciare quanto accaduto.