S. NICOLA LA STRADA. Aggredisce e minaccia sua moglie con un coltello, poi fugge in auto. Preso

SAN NICOLA LA STRADA – Minaccia la sua sposa con un coltello al culmine di una lite, poi fugge con la sua auto.

E’ quanto accaduto a San Nicola la Strada, poco dopo la mezzanotte di ieri, quando un uomo, S.A. 39enne, di origini marocchine, è stato rintracciato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Caserta mentre transitava in via Acquaviva all’interno di una Lancia Y, contromano a velocità sostenuta.

I militari hanno bloccato il passaggio, ma l’uomo è fuggito in retromarcia e poco dopo veniva fermato in vico Santoro. Intanto, sul posto è giunta la neo moglie la quale dichiarava l’aggressione e la minaccia con l’arma bianca. A quel punto, visti anche i precedenti dell’uomo, tra cui diversi provvedimenti di espulsione, fermavano il 39enne portandolo in caserma denunciandolo a piede libero e sequestrando l’auto sottoposta a fermo amministrativo.