Sabato il Memorial Di Meo, indimenticato presidente della VIRTUS AVERSA

AVERSA – Si terrà presso il PalaJacazzi di Aversa sabato 28 settembre, alle ore 18:00, il Memorial Di Meo.

In tale occasione, la Virtus Aversa affronterà la formazione siciliana della Cosedil Acicastello in una partita di pallavolo che rappresenta un momento di grande importanza per la società.

L’evento è dedicato, infatti, alla memoria di Rolando Di Meo, indimenticato presidente della squadra di volley e vero padre della pallavolo normanna.

Con questo memorial la Virtus Aversa vuole ricordare il suo straordinario contributo non solo alla pallavolo di Aversa, ma a tutto il movimento sportivo della città, mantenendo vivi i suoi insegnamenti e la sua passione per lo sport.