Annullata la terza edizione della “Festa dell’Agricoltura”

SANTA MARIA A VICO (f.g.) Salta la terza edizione della “Festa dell’Agricoltura” organizzata dall’associazione “Oltre ogni confine” e prevista per il 6 e 7 novembre prossimo. L’evento già era stato organizzato nei minimi dettagli, infatti, era prevista la presenza dei bottari di Macerata e lo spettacolo musicale con Nico e I Desideri. Il Presidente Giovanni De Matteis ed i membri della compagine ieri hanno dovuto annullare la kermesse. Ecco la loro nota in cui sono ben note le motivazioni che hanno spinto a rinviare il tutto: “Cari amici, con profondo rammarico vi comunichiamo che la tanto attesa 3° edizione della “Festa dell’Agricoltura”, quest’anno non ci sarà. Come si evince dalla locandina era tutto pronto, purtroppo per INSPIEGABILI incomprensioni con il parroco DON MICHELE GROSSO e il SUO gruppo chiesa, facciamo un passo indietro dando spazio a loro. Tuttavia, vi diamo appuntamento all’anno prossimo con una MEGA FESTA sempre qui a SAN MARCO TROTTI e in data da stabilire. Ma permetteteci di scusarci con coloro che dovevano essere gli assoluti protagonisti dell’evento, chiediamo perdono a: gli standisti, i trattoristi, la COLDIRETTI CASERTA in particolar modo con il direttore Miselli, agli ospiti d’onore della nostra manifestazione e a tutti gli agricoltori che avevano dato la loro piena disponibilità nonostante l’anno lavorativo disastroso appena terminato. Con questa festa volevamo sancire la fine di un terribile periodo che abbiamo vissuto tutti e ripartire nello stesso modo in cui ci eravamo lasciati ben due anni fa, ma vi promettiamo che l’anno prossimo ci impregneremo a tornare più forti di come lo siamo già adesso, sperando di superare questo problema pandemico continuando a regalarvi sorrisi e manifestazioni organizzate nel modo migliore possibile. Un caloroso saluto a tutti voi.! A presto!!!”