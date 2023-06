Salvatore muore folgorato dai fili dell’alta tensione: salma sequestrata

La tragedia ieri mattina poco dopo le 9

CASTEL DI SASSO/VALLE DI MADDALONI – La procura della Repubblica ha posto sotto sequestro la salma di Salvatore Ferraro, 66 anni, l’uomo originario di Valle di Maddaloni morto folgorato ieri mattina, alle 9 circa, in via Ponte dell’Olio nel territorio di Castel di Sasso, nel cuore del Monte Maggiore, dove Ferraro si era recato per raccogliere le ciliegie. L’uomo utilizzando una lunga scala di 7 metri in alluminio per raggiungere rami più alti della pianta avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione proprio mentre si spostava da un albero all’altro morendo folgorato.