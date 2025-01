“Salve, siamo del comune…”. E così finti dipendenti pubblici truffano cittadini

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

RIARDO – Il sindaco Armando Fusco ha lanciato un allarme a causa di una nuova truffa ai danni degli anziani della comunità. Alcuni truffatori si sono spacciati per dipendenti del Comune, contattando telefonicamente le vittime e chiedendo loro coordinate bancarie o credenziali per accedere ai loro conti.

I malviventi, con la scusa di dover effettuare accrediti, hanno anche avanzato richieste di pagamento per presunti diritti o spese, facendo credere che l’accredito fosse vincolato al versamento di una somma di denaro.

Il sindaco ha invitato i cittadini a non fornire mai dati sensibili a chi si presenta come un interlocutore sconosciuto, mettendo in guardia la comunità da possibili tentativi di frode.