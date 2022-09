SAN NICOLA LA STRADA Detenzione e spaccio: trovato in possesso di 73 grammi di hashish, denunciato un 16enne

Fermato in via Trieste dai baschi verdi della Finanza di Caserta: il giovane denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori.

SAN NICOLA LA STRADA E’ stato il suo atteggiamento ad insospettire i baschi verdi della guardia di Finanza (Sezione Operativa Pronto Impiego del gruppo Atpi di Caserta) che, transitando in via Trieste a San Nicola la Strada, nel corso della loro attività di controllo del territorio, hanno fermato un minorenne che è stato poi trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish.

E’ accaduto pochi giorni fa nel Comune alle porte di Caserta: il 16enne in questione, sottoposto a controllo di polizia, è stato trovato in possesso di ben 73,40 grammi di hashish, un quantitativo che certamente, non può essere considerato ai soli fini dell’uso personale. Per tale ragione, le fiamme gialle hanno denunciato il giovane, assistito dalla madre esercente patria potestà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minori, per la violazione dell’art. 73, Dpr 309/90.

Con la violazione dell’articolo 73 (detenzione di stupefacenti a fini di spaccio) si rischia la reclusione da sei a venti anni e una multa da 26.000 a 260.000 euro. Anche se per i minori sono previste delle agevolazioni, la loro responsabilità’ penale per lo spaccio non è diversa da quella per i reati di altro tipo. Ma, mentre il minore al di sotto dei 14 anni non è punibile, quello tra i 14 ed i 18 anni è ritenuto, invece, responsabile.