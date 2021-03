SAN NICOLA LA STRADA. Dolore, applausi e lacrime ai funerali del piccolo Marco, scomparso a 7 anni

SAN NICOLA LA STRADA (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore, applausi e lacrime ai funerali del piccolo Marco Campanile, 7 anni, vittima del male del secolo. Da poco sono terminati i funerali presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli a San Nicola La Strada, durante i quali tanti hanno salutato il piccolo leone che ha combattuto sino alla fine.

Marco amava il calcio. Faceva parte della squadra “New School Asd Academy Sannicola Scuola Calcio”, che lo ha ricordato con un breve messaggio ed una foto. Commovente l’addio dello zio Christian Campanile: “Un piccolo leone oggi vola in cielo, hai combattuto da guerriero fino alla fine ma purtroppo la malattia ha prevalso. Ho di te dei ricordi bellissimi dalle nostre partite a Fifa dove mi prendevi in giro quando vincevi ai tuffi in piscina l’estate scorsa. Troppo poco il tempo mi dispiace, dovuto alla lontananza ma quando potevo zio c’era per te. Un abbraccio forte un bacio immenso.”