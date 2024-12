SANGUE A NATALE. In dieci contro un ragazzino. La corsa al pronto soccorso

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un episodio deprecabile ha scosso la comunità di Santa Maria Capua Vetere nella giornata di ieri, 25 dicembre, Santo Natale. Un branco di almeno dieci ragazzini avrebbe colpito brutalmente un altro giovane, dando vita a un’aggressione violenta nella villa comunale della città.

Il giovanissimo, visibilmente provato e ferito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, sebbene, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non siano gravi.

Non sono ancora emerse motivazioni precise dietro l’attacco, ma l’incidente ha suscitato un ampio dibattito sui social relativamente alla necessità di rafforzare il controllo e le politiche di prevenzione per evitare che simili episodi si ripetano.