SANITA’. Gianpiero Zinzi: “Altro che 400 milioni di euro a Caserta… De Luca quei soldi li ha stanziati per la “sua” Salerno”

Il capogruppo e componente della commissione Sanita’ in consiglio regionale della Campania: “Non c’e’ bisogno di ricordare l’incredibile sproporzione attuata dalla Sanita’ all’Agricoltura, sono i numeri a smentirlo”.

CASERTA “De Luca ha talmente in testa solo la sua Salerno che oggi nell’annunciare il suo interessamento nei confronti della provincia di Caserta ha fatto un clamoroso errore. I 400 milioni di euro, stanziati nell’ambito del piano regionale di edilizia sanitaria, che si e’ vantato di aver assegnato solo per l’Asl di Caserta in realtà sono la somma che ha stanziato per la ‘sua’ provincia”.

Cosi’ il capogruppo Lega e componente Commissione Sanita’ in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi. “Di questi 330 milioni di euro sono stati destinati solo per costruire il nuovo ospedale Ruggi a Salerno. A Caserta sono andati, invece, quasi 146 milioni di euro. Poi – sottolinea – ha continuato ad affermare che durante i sette anni del suo governo ha garantito un’uguaglianza di trattamento tra le diverse province. Non c’e’ bisogno di ricordare l’incredibile sproporzione attuata dalla Sanita’ all’Agricoltura, sono i numeri a smentirlo. Ma De Luca abbia almeno la decenza di non venire a prenderci in giro in casa nostra!”.