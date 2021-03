Sanremo 2021. Mascherine made in MARCIANISE sui volti di Amadeus e Fiorello

MARCIANISE – Quella di quest’anno sarà senza dubbio un’edizione ‘inedita’ del Festival di Sanremo a causa dell’emergenza Covid-19 e delle restrizioni imposte dalle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione della pandemia. La Nuova Erreplast, azienda del Gruppo Raccioppoli, attiva nella zona industriale di Marcianise, offrirà il proprio prezioso contributo per la sicurezza e la tutela della salute di artisti, maestranze ed addetti ai lavori che prenderanno parte al 71° Festival della canzone italiana, in programma nella Città dei Fiori, dal 2 al 6 marzo. In particolare, l’azienda campana sarà technical partner di Casa Sanremo 2021, supportando l’organizzazione mediante la fornitura di: 3.000 mascherine Ffp2 (Dpi) di produzione made in Italy, modello Medmask con certificazione italiana Eurofins, prodotte da Nuova Erreplast negli stabilimenti di Marcianise. E’ una Ffp2 altamente innovativa, dotata anche di un sistema anti appannaggio per gli occhiali, nonché di foglietto illustrativo.