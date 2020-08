SANTA MARIA A VICO. Pirozzi chiude il comune per un giorno. Test sierologici a tutti gli impiegati

Santa Maria Capua Vetere – La prudenza, in generale, non è mai troppa, ma in quest’ultimo periodo contrassegnato dall’epidemia di Covid, è giustamente diventata un imperativo comportamentale. Ed è proprio per questo motivo che domani, su decisione del sindaco Pirozzi (di cui si attende l’esito del tampone), il comune di Santa Maria a Vico resterà chiuso al pubblico. Saranno oltretutto effettuati test sierologici a tutti gli impiegati che vi lavorano.

Per quel che riguarda, invece, la campagna elettorale ormai alle porte, si opterà molto probabilmente per l’ausilio della tecnologia, che ha dato ampia dimostrazione di come sia uno strumento capace di avvicinarci prescindendo dal contatto fisico. Insomma, quest’anno niente propaganda porta a porta, uno dei grandi classici intramontabili di ogni elezione.