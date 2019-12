Scaccia un uomo che urina fuori casa, ex sindaco preso a sassate

CASTEL VOLTURNO – Ha sorpreso un immigrato che urinava fuori casa sua e gli ha intimato di allontanarsi, ex sindaco aggredito. E’ successo ad Antonio Scalzone, ex primo cittadino della città rivierasca. L’uomo ha notato un energumeno di un metro e novanta che, mezzo nudo, era intento ad urinare fuori il cancello di casa propria e gli ha intimato di andarsene via. A quel punto l’immigrato per tutta risposta ha cominciato a lanciare pietre all’indirizzo dell’ex sindaco che è rimasto colpito ad una mano e al polso nell’atto di coprirsi il volto per non rimanere ferito al capo. L’immigrato poi, redarguito da alcuni suoi connazionali attirati dalle urla della vittima, si è allontanato definitivamente. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri e Scalzone ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.