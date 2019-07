SCANDALO IN OSPEDALE. Gli indagati eccellenti Zinzi, Paternosto, Belfiore, Pace ecc, più analisi per tutti. Figli, nuore, parenti, non pagava nessuno

CASERTA – (g.g.) La sequenza di centinaia di esami clinici, chiesti ed ottenuti gratuitamente da altri primari, da uomini politici, da raccomandati di ogni genere, è un esempio che vale più di mille discorsi sul perchè sarà difficilissimo, a meno che non arrivino da queste parti almeno 10mila uomini e donne utilizzabili per la polizia giudiziaria e altri 400, 500 magistrati, da apprestare solo alle indagini su corruzione e dintorni nella pubblica amministrazione, se non impossibile, sradicare questa mala pianta che è germinata da una mentalità diffusa anche in chi non è un delinquente, ma che ritiene perfettamente normale il fatto di rubacchiare un’analisi, un esame clinico in modo da non pagare il ticket e in modo da evitare l’incomodo di una prenotazione e di un’attesa.

Perchè sarebbe stupido e sbagliato additare come malviventi un Domenico Zinzi, un Diego Paternosto e altri primari come Giuseppe Belfiore, Franca Cincotti, Andrea Di Lauro o un dirigente amministrativo come Giovanni Sferragatta o addirittura un componente della commissione straordinaria, arrivata in ospedale, udite udite, per combattere il malaffare, quale Leonardo Pace, anche lui iscritto nel registro degli indagati per il reato di peculato in concorso, insieme ad altri nomi noti come quello di Giulio Liberatore, direttore sanitario per un breve periodo o come quello dell’altro medico Alfonso Alderisio, già direttore, ci sembra non lo sia più, ma possiamo anche sbagliarci, dell’ospedale di Marcianise.

Il dato rivelatore che, non stupendo certo noi di CasertaCe che queste cose le scriviamo da anni, è uno ed uno solo: la raccomandazione, l’arrangiamento, la trastola grande e piccola, tutte cose, precisiamo, realizzate attraverso l’uso illegale del pubblico danaro, rappresentano insieme una vera e propria infrastruttura comportamentale.

Attenzione, queste sono le classi dirigenti. Va da se che il popolo non può che muoversi di conseguenza. Abbandoniamo questa valutazione sociologica che però è fondamentale per dare un giudizio serio alla vicenda, e vi invitiamo a leggere i motivi per cui Zinzi, i primari e gli altri notabili sono indagati per peculato in concorso.

In tanti diranno, embè, qual è la novità? Lo fanno tutti, parafrasando liberamente Mozart, così fan tutti, così fan tutte; così funziona. Ecco perchè provocatoriamente noi scriviamo spesso che il codice penale rappresenta, almeno in alcune sue parti, quelle relative ai reati nella pubblica amministrazione, un mastodontico monumento all’ipocrisia. Sarebbe più serio abolirli certi articoli, visto che lo stato italiano, incancrenito al suo interno da questa mentalità, riesce a scoprire al massimo un caso su 50mila.

Dunque Domenico Zinzi è indagato perchè avrebbe ottenuto esami di laboratorio il giorno 17 agosto 2016 per sua figlia; i primari curavano tutta la loro famiglia, Diego Paternosto avrebbe chiesto esami clinici per la figlia e per lui stesso; Giuseppe Belfiore, per la figlia, il genero e una sua parente; Andrea Di Lauro per il figlio; Franca Cincotti per la nuora e la strana coppia Giulio Liberatore e Leonardo Pace, per quest’ultimo.

Il resto lo leggete negli stralci che pubblichiamo in calce. Sapete cosa stiamo pensando? Che per quello che abbiamo scritto e per quello che sappiamo dell’ospedale di Caserta, queste 398 pagine di ordinanza ci impegneranno almeno fino a gennaio prossimo.

Ci tocca.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA

GRILLO Angelina, DELLI PAOLI Luigi, DE ANGELIS Luigi, GOLINO Vincenzo, ALDERISIO Alfonso, D’ALESSIO Angela, IODICE Saveria, PARENTE Francesco, PONTILLO Giovanna Rosaria, SACCO Antonella, SORBO Maria, TORRE Giuseppe, ZINZI Domenico

7) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 314 c.p., poiché la GRILLO, quale pubblico ufficiale e comunque incaricato di pubblico servizio, essendo dipendente del reparto di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in concorso con DELLI PAOLI Luigi, DE ANGELIS Luigi, GOLINO Vincenzo, negli episodi sotto indicati, questi ultimi quali dipendenti presso il predetto nosocomio, nonché in concorso con ALDERISIO Alfonso, D’ALESSIO Angela, IODICE Saveria, PARENTE Francesco, PONTILLO Giovanna Rosaria, SACCO Antonella, SORBO Maria, TORRE Giuseppe, ZINZI Domenico, quali concorrenti esterni (beneficiari delle analisi) nel reato proprio, questi ultimi ciascuno per l’episodio indicato in tabella, si appropriavano di reagenti, provette, siringhe, aghi del laboratorio di analisi dell’Ospedale, di cui la Grillo aveva la disponibilità materiale per il ruolo ricoperto all’interno dell’U.O.C. di Patologia Clinica, necessari all’espletamento degli esami clinici, indicati al seguente capo 8), a favore dei soggetti indicati quali concorrenti esterni, senza la doverosa prenotazione degli esami attraverso il CUP; in tal modo consentendo l’espletamento di esami clinici a beneficio di persone, allo stato in corso di identificazione, sotto forma di “piaceri”.

In Caserta, nelle date indicate al seguente capo 8.

GRILLO Angelina, DELLI PAOLI Luigi, DE ANGELIS Luigi, GOLINO Vincenzo, ALEDERISIO Alfonso, D’ALESSIO Angela, IODICE Saveria, PARENTE Francesco, PONTILLO Giovanna Rosaria, SACCO Antonella, SORBO Maria, TORRE Giuseppe, ZINZI Domenico

8) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 314 c.p., in quanto Grillo Angelina, quale pubblico ufficiale e comunque incaricato di pubblico servizio, essendo dipendente del reparto di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in concorso con DELLI PAOLI Luigi, DE ANGELIS Luigi, GOLINO Vincenzo, negli episodi sotto indicati e nella qualità, questi ultimi, di dipendenti presso il predetto nosocomio, nonché in concorso con ALDERISIO Alfonso, D’ALESSIO Angela, IODICE Saveria, PARENTE Francesco, PONTILLO Giovanna Rosaria, SACCO Antonella, SORBO Maria, TORRE Giuseppe, ZINZI Domenico, quali concorrenti esterni (beneficiari delle analisi) nel reato proprio, questi ultimi ciascuno per l’episodio indicato in tabella, si appropriavano, avendone, la Grillo, la disponibilità materiale, per il ruolo ricoperto all’interno dell’U.O.C. di Patologia Clinica, delle apparecchiature di analisi utili per la realizzazione dei sottoindicati esami clinici, utilizzandole per finalità extra-isitituzionali e in maniera continuativa, quindi di fatto appropriandosene, comportandosi rispetto alle stesse uti dominus, in totale distonia con i protocolli previsti dall’Azienda Ospedaliera e a favore dei soggetti indicati quali concorrenti esterni, senza la doverosa prenotazione degli esami attraverso il CUP; in tal modo consentendo l’espletamento di esami clinici a beneficio di persone, allo stato in corso di identificazione, sotto forma di “piaceri”.

In Caserta nelle date sottoindicate

Data Oggetto Conversazione telefonica 18.11.2015 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di PARENTE Francesco Cfr conv. n. 543 del 18/11/2015, intercettata sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 1.12.2015 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di ALDERISIO Alfonso, su campioni della moglie e di uno dei figli Cfr conv. nr. 1861, del 1/12/2015, nr. 1862, del 1/12/2015, nr. 3588, del 22/12/2015, e nr. 3722, del 23/12/2015, delle ore 15:21:16, tutte intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 2.12.2015 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di TORRE Giuseppe Cfr conv. n. 1998 del 2/12/2015 e n. 2685 del 9/12/2015, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 12.12.2015 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di PARENTE Francesco Cfr conv. n. 2901, del 12/12/2015, intercettata sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 9.1.2016 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di PARENTE Francesco Cfr conv. n. 4838, del 09/1/2016, intercettata sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 15.2.2016 Esami richiesti da Grillo Angelina a Costanzo a favore di SORBO Maria Cfr. rit 1522 nr. 7929 del 15/02/2016 17.3.2016 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di SORBO Maria Cfr conv. n. 10255 e del 15/03/2016 e n. 10337 del 17/03/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 19.3.2016 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di SACCO Antonella,riguardanti campioni della nipote Cfr conv. n. 10497, del 19/03/2016 e n. 10687, del 23/03/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 31.5.2016 esami richiesti ad Angelina Grillo da parte di Delli Poali Luigi Cfr conv. nr. 15819, del 31/05/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 28.6.2016 esami richiesti ad Angelina Grillo da parte di Torre Giuseppe, con campioni prelevati da Delli Paoli Luigi Cfr conv. nr. 17540, del 23/06/2016, n. 17608, del 24/06/2016, e n. 17998, del 28/06/2016, nonchè n. 18005, del 28/06/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 17.8.2016 esami richiesti a Grillo Angelina, per il tramite di Golino Vincenzo, da parte di ZINZI Domenico, su campioni appartenenti alla figlia Cfr conv. nr. 22491, del 16/08/2016, n. 22498, del 16/08/2016, n. 22499, del 16/08/2016, n. 22674, del 19/08/2016, e n. 22680, del 19/08/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 10.10.2016 Esami richiesti da TORRE Giuseppe alla Grillo Angelina Cfr. conv. Nr. 26677 rit. 1522 19.9.2016 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di IODICE Saveria, effettuati con la complicità di DE ANGELIS Luigi Cfr conv. nr. 24964, del 18/09/2016, 25009, del 19/09/2016 e 25087, del 19/09/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 10.11.2016 Esami richiesti da Torre Giuseppe ad Angelina Grillo Cfr. conv. Nr. 30352, 30349, 30355 rit 1522 16.11.2016 esami richiesti a Grillo Angelina da parte di D’Alessio Angela, su campioni del figlio Cfr conv. nr. 31035, del 16/11/2016, e n. 31860, del 22/11/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 18.11.2015 Grillo Angelina su richiesta di SORBO Maria si impossessa di tamponi per l’effettuazione di accertamenti batteriologici, che quest’ultima utilizzerà per proprie analisi di laboratorio Cfr conv. n. 508 del 18/11/2015, n. 3020 del 15/12/2015, n. 10255 e del 15/03/2016 e n. 10337 del 17/03/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 12.4.2016 Grillo Angelina con la complicità di DE ANGELIS Luigi si impossessa di farmaci ospedalieri (Voltaren e Toradol) necessitanti al marito Scialla Gennaro Cfr conv. n. 12115 del e n. 12119 del 12/04/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15 24.5.2016 Grillo Angelina, con la complicità di CASTALDO Vincenzo e su richiesta di PONTILLO Giovanna Rosaria si impossessa di striscette per la misurazione della glicemia necessanti alla figlia della Pontillo Cfr conv. n. 15275 del 24/05/2016, 15287 del 24/05/2016, intercettate sull’utenza telefonica nr. 3333338011 – RIT 1522/15

COSTANZO Angelo, CINCOTTI Cosima Franca, PATERNOSTO Diego, DI LAURO Andrea, SFERRAGATTA Giovanni, BELFIORE Giuseppe, LIBERATORE Giulio, PACE Leonardo

9) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 314 c.p., in quanto, in concorso fra di loro e nella qualità di pubblici ufficiali, essendo, rispettivamente, COSTANZO Angelo, il Direttore del Reparto di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, CINCOTTI Cosima Franca, il Primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio, PATERNOSTO Diego, il Direttore dell’ “U.O.C. Pronto Soccorso, accettazione ed Osservazione Breve Intensiva (OBI)” dell’AORN Sant’Anna e Sebastiano di Caserta, DI LAURO Andrea, il Direttore dell’UOC di Neurologia dell’AORN di Caserta, SFERRAGATTA Giovanni, il Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi dell’ospedale di Caserta, BELFIORE Giuseppe, il Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e dell’Organizzazione Integrata dell’AORN “di Caserta, LIBERATORE Giulio, il Direttore sanitario dell’AORN di Caserta, nonché in concorso con PACE Leonardo, anch’egli pubblico ufficiale, essendo componente della Commissione Straordinaria per la gestione dell’Azienda Sanitaria di Caserta, quali istigatori nonchè beneficiari delle analisi, ciascuno per l’episodio indicato in tabella, si appropriavano di reagenti, provette, siringhe, aghi del laboratorio di analisi dell’Ospedale, di cui il COSTANZO aveva la disponibilità materiale per il ruolo ricoperto all’interno dell’U.O.C. di Patologia Clinica, necessari all’espletamento degli esami clinici, indicati al seguente capo 10), senza la doverosa prenotazione degli esami attraverso il CUP; in tal modo consentendo l’espletamento di esami clinici a beneficio di persone, allo stato in corso di identificazione, sotto forma di “piaceri”.

In Caserta, nelle date indicate al seguente capo 10).

COSTANZO Angelo, CINCOTTI Cosima Franca, PATERNOSTO Diego, DI LAURO Andrea, SFERRAGATTA Giovanni, BELFIORE Giuseppe, LIBERATORE Giulio, PACE Leonardo

10) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 314 c.p., in quanto, in concorso fra di loro e nella qualità di pubblic ufficiali, essendo, rispettivamente, COSTANZO Angelo, il Direttore del Reparto di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, CINCOTTI Cosima Franca, il Primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio, PATERNOSTO Diego, il Direttore dell’U.O.C. Pronto Soccorso, accettazione ed Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, DI LAURO Andrea, il Direttore dell’UOC di Neurologia dell’AORN di Caserta, SFERRAGATTA Giovanni, il Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi dell’ospedale di Caserta, BELFIORE Giuseppe, il Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e dell’Organizzazione Integrata dell’AORN “di Caserta, LIBERATORE Giulio, il Direttore Sanitario dell’AORN di Caserta, nonché in concorso con PACE Leonardo, quale membro della Commissione Straordinaria per la gestione dell’Azienda Sanitaria di Caserta, quali istigatori nonchè beneficiari delle analisi, ciascuno per l’episodio indicato in tabella, si appropriavano, avendone il COSTANZO la disponibilità materiale, per il ruolo ricoperto all’interno dell’U.O.C. di Patologia Clinica, delle apparecchiature di analisi utili per la realizzazione dei sottoindicati esami clinici, utilizzandole per finalità extra-isitituzionali e in maniera continuativa, quindi di fatto appropriandosene, comportandosi rispetto alle stesse uti dominus, in totale distonia con i protocolli previsti dall’Azienda Ospedaliera, senza la doverosa prenotazione degli esami attraverso il CUP; in tal modo consentendo l’espletamento di esami clinici a beneficio di persone, allo stato in corso di identificazione, sotto forma di “piaceri”.

In Caserta nelle date sottoindicate