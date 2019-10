Scappò minorenne di casa per denunciare abusi subiti da un ‘guru spirituale’ e per i maltrattamenti subiti dalla madre: i due ora a processo

CASTEL VOLTURNO – Sono passati oramai quattro anni da quando questa tragica vicenda è venuta alla luce del sole dopo la denuncia di una ragazza allora non ancora maggiorenne: accadde infatti che la madre della giovane impose la presenza di una guida spirituale all’interno della propria casa. Una guida spirituale che, però, si dimostrò ben lontano dall’agire secondo i dettami della fede. La ragazza infatti scappò di casa, correndo alla più vicina stazione dei Carabinieri, per denunciare i continui palpeggiamenti subiti dall’uomo.

All’inizio di novembre la madre della ragazza e la guida spirituale, accusati rispettivamente di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, dovranno comparire dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel processo che li vede imputati.