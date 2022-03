Scarichi fognari, indagini chiuse per l’ex sindaco

CASTEL VOLTURNO – Un avviso di conclusione indagini per disastro ambientale in relazione alla mancata manutenzione degli scarichi fognari e’ stato emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo; i fatti riguardano “Destra Volturno”, localita’ del comune che sorge sulla sponda destra del fiume e che da anni e’ sinonimo di degrado e abbandono ambientale e sociale. Nell’ambito dell’indagine, nel 2019 i carabinieri forestali sequestrarono il sistema fognario e il depuratore. Russo avra’ ora venti giorni di tempo per chiedere di essere sentito dal pm che si occupa dell’indagine, Marina Mannu. Nel frattempo pero’ Russo ha gia’ preso posizione sull’inchiesta con un post su facebook molto polemico.