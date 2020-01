LA FOTO. Scende dal bus e si sente male, giovane mamma incinta quasi partorisce in strada

SAN FELICE A CANCELLO – Era da poco scesa dal bus quando ha iniziato a sentire un forte dolore addominale, dovuta all’improvvisa rottura delle acque. La donna in gravidanza, di origine marocchina, stava per partorire in strada, in piazza Castra Marcelli, a San Felice a Cancello. Nella frazione di Cancello Scalo sono giunti i carabinieri e gli uomini del 118 che hanno trasferito la donna in ospedale. In tutto ciò a restare strada, non trasportata con la mamma, è rimasta la bimba di 2 anni, l’altra figlia della donna. La piccola è stata accudita e aiutata dai residenti della zona.