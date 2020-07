Schianto a due passi dalla Centrale Nucleare. Passeggero ferito agli arti trasportato al San Rocco

SESSA AURUNCA – Schianto sull’Appia tra due auto a Sessa Aurunca, poco prima dello svincolo per la Centrale nucleare del Garigliano. Complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta cadendo in queste ore, due Fiat 500L si sono scontrate. I due conducenti sono stati medicati sul luogo dell’incidente dal 118, mentre uno dei passeggeri è rimasto ferito agli arti inferiori ed è stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale San Rocco. Sul posto sono presenti i carabinieri di Sessa Aurunca per i rilievi stradali. Il traffico sta riprendendo regolarmente.