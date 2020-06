PASTORANO – Ad avere la peggio sono state due ragazze di Vitulazio, una di 17 anni e l’altra di 23, trasportate la Pronto soccorso dell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca a causa dell’incidente stradale in una rotonda avvenuto ieri, in tarda serata, a Pastorano, non molto distante dal cimitero. Le ragazze sono state dimesse dopo poco, mentre gli altri due feriti sono andati in ospedale senza la necessità del trasporto tramite ambulanza.