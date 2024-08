Schianto sul Vialone: auto contro un furgone, grave una donna

I medici del Sant’Anna e San Sebastiano non hanno sciolto ancora la prognosi anche se la 39enne non sarebbe in pericolo di vita

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP 📱 CLICCA QUI ➡️ https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN MARCO EVANGELISTA – Incidente, nella notte, su Viale Carlo III nel tenimento di San Marco Evangelista, ferita una 39enne di San Nicola La Strada.

La donna stava percorrendo la strada a bordo di una Kia Picanto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone Peugeot. Ad avere la peggio nell’impatto è stata la conducente della Picanto che è stata trasportata dal 118 in gravi condizioni all’ospedale di Caserta. I medici del Sant’Anna e San Sebastiano non hanno sciolto ancora la prognosi anche se la 39enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Caserta, intervenuti sul posto.