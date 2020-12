Schianto sulla ex statale 158, 46enne muore in rianimazione

PIEDIMONTE MATESE – Troppo grave il politrauma e le tante fratture riportate nel terribile schianto sulla ex statale 158 che porta ad Alife. Kumar Burender, 46enne di origini indiane, non ce l’ha fatta ed è deceduto nel reparto rianimazione dell’ospedale di Piedimonte Matese. Nonostante tutti gli sforzi profusi dai sanitari per salvargli la vita, il suo cuore ha smesso di battere.

Il terribile impatto, avvenuto sabato scorso, 26 dicembre, del suo scooter con un’altra auto, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il video diffuso sul web e visto da tantissime persone.