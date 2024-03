SCHIANTO SULLA STATALE. Autocarro invade la corsia opposta e prende in pieno due auto, feriti in ospedale

Sul posto la polizia stradale ed i sanitari giunti con l’ambulanza.

CASTEL VOLTURNO. Brutto incidente, pochi minuti fa, sulla Ss 7 quater: tre le vetture coinvolte nel sinistro avvenuto all’uscita di Castel Volturno: qui, un autocarro che viaggiava in direzione Napoli, è finito fuori strada, schiantandosi contro il guardrail e finendo sull’altra corsia di marcia, prendendo poi in pieno due vetture che viaggiavano sulla carreggiata opposta.

Sulla Domiziana si sono subito portate due pattuglie della polizia stradale ed un’ambulanza, giunta immediatamente per soccorrere i feriti che, pare, fortunatamente, non abbiano subito danni seri, anche se sono stati, in ogni caso, trasportati alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Traffico in tilt sulla Statale, visto che entrambe le carreggiare sono ancora invase dai veicoli incidentati che, attualmente, si trovano ancora sulle due corsie di marcia. Le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’incidente; al momento è ancora poco chiaro il perché il conducente dell’autocarro ne abbia perso il controllo e sia poi finito sulla corsia di marcia opposta.