SANTA MARIA A VICO – Terribile incidente questo pomeriggio, lungo la via Nazionale Appia, in località Messercola.

Un’auto, mentre tentava di svoltare a sinistra, ha centrato in pieno una motocicletta in fase di sorpasso. Il centauro è volato via dalla sella cadendo poi sull’asfalto. Sul posto il 118 che lo ha trasportato in ospedale.