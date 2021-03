Schianto tra 2 auto. Citroen si ribalta, conducente casertano finisce al “Rummo”

CASERTA/BENEVENTO – Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat 500X condotta da un giovane di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, e una Citroen C3 alla cui guida c’era un 52enne di Caserta, si sono scontrate a Sant’Agata de’ Goti nella contrada Sanguinito Capitone.

Un violento impatto, che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, nel quale la Citroen si è ribaltata.

Ad avere la peggio il 52enne trasportato in codice rosso al Rummo di Benevento, dove resta sotto osservazione.

Sul posto carabinieri della Radiomobile di Montesarchio, 118 e vigili del fuoco.