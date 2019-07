Scia di furti a CASTEL VOLTURNO. Le rubano la borsa dall’auto, 50enne ritrova i suoi documenti grazie ad un cuoco

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Continua la scia di furti sul litorale Domizio. Nel mirino dei ladri, le auto parcheggiate di residenti e vacanzieri contro cui si compiono dei veri e propri raid criminali, per rubare le poche cose che si possono rinvenire all’interno dei veicoli. Ultimo in ordine di tempo un furto compiuto ieri mattina intorno alle 13.00 ai danni di una donna M.C.P, avvenuto tra il Lido Sciaudone ed il lido Bernardino a Castel Volturno. La cinquantenne casertana aveva lasciato in sosta la propria auto per pochi minuti, giusto il tempo di far sgranchire le zampette al proprio cane, quando attratta dal suono dell’allarme del proprio veicolo, e’ corsa immediatamente al parcheggio accorgendosi che un uomo ed una donna, dal marcato accento dell’est Europa, avevano appena infranto i vetri della sua auto, prelevando dall’abitacolo la borsa contenente contanti e documenti. Ovviamente il fatto è stato denunciato ai carabinieri del posto. Ma non sarebbe stato l’unico episodio di furto verificatosi nell’ultimo weekend, pare infatti che siano 5 le denunce per furto e danneggiamento sulle auto, raccolte dalle forze dell’ordine nelle ultime ore. In questo primo scorcio d’estate, si è registrato una evidente recrudescenza del fenomeno dei furti in auto e per questo sia i cittadini che i gestori delle strutture balneari, chiedono un maggiore pattugliamento del territorio.

Intanto la vittima del furto è riuscita a recuperare i propri effetti personali grazie ad un cittadino di Bacoli, un cuoco di nome Michele, che lavora a Latina e che stamattina li ha ritrovati avvolti in una busta, su di un marciapiede della città. A lui vanno i ringraziamenti pubblici della signora P., grata per questo suo nobile gesto.